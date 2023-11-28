AKP’li belediyeden şirketlerine ayrıcalık

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Belediyenin, belediye şirketlerinden yapılan alımlara ilişkin ödemelerde vergi borcu olup olmadığına ilişkin sorgulama yapılmadığı ve bu şirketlerden yapılan hizmet alımında “Vergi borcu yoktur” yazısı aranmadığı tespit edildi.

Hizmet alımına ilişkin belediyeye bağlı Beta AŞ ile Bakırçay AŞ şirketlerinin vergi borçlarının bulunmasına karşın bu şirketlere ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan belediyenin kendi şirketlerinden yaptığı çok sayıda hizmet alımının, serbest rekabet koşullarına uygun olmadığı, temin edilmiş olan bazı hizmet kalemlerine daha sonraki tarihlerde yapılan hizmet alımlarında da yer verildiği tespit edildi.