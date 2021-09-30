AKP'li belediyeden tepki çeken satış kararı

30 Eylül 2021 Perşembe, 14:34

AKP yödnetimindeki Menemen Belediyesi’nin Seyrek’e bağlı Villakent Mahallesi’nde 160 ayrı parseldeki kamu arazilerine dair aldığı satış kararı ortalığı karıştırdı. Satış yetkisi talebi belediye meclisine sunulacak. Onaylandığı takdirde Menemen Belediye Başkan vekili Aydın Pehlivan 1,6 milyar lira değerindeki taşınmazları satışa çıkartacak.

1 Ekim’deki meclis toplantısında onaya sunulacak arazi satışına ilişkin peş peşe açıklama yapan CHP’li isimler satış kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. "Bölgedeki arsaların metrekare bazında rayiç bedelinin bin lira olduğunu ve satışa hazırlanan taşınmazların yaklaşık olarak 1 milyar 600 milyon lira değerinde olduğunu" dile getiren CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, “Belediyenin borcu 500 milyon lira. Satılacak arsalardan ise yaklaşık kat kat fazlası olan 1,6 milyar lira gelecek. Buna gerek yok. Yapılacak hukuka aykırı bu girişime izin vermeyeceğiz” dedi.



YÜCEL: YASAL DEĞİL

Konuya dair açıklamada bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şunları ifade etti:

“Bu satış Menemen’in geleceğini tehdit altına alan bir işlemdir. Menemen’in geleceğini ipotek altına alacak bu satış yetkisine belediye meclisinin vize vereceğini düşünmüyorum. Kaldı ki, milyonlarca metrekarelik yerlerin, belediye arazilerinin parsel parsel satılması yasal prosedüre uygun değil. Bu satışların yapılabilmesi için bir kamu yararı olması gerekiyor. Satış yetkisini tek bir kişiye, yani sadece belediyeyi yöneten belediye başkanına ya da belediye başkan vekiline vermek kamu yararı ile bağdaşmıyor. Belediye mevzuatına göre yasal bir iş değil. Bu kararın meclisten geçeceğini düşünmüyorum. Geçse dahi yargıdan geri döner.”

GÜNEY: YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

Satışa karşı çıktıklarını ifade eden CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ise meclis üyeleriyle birlikte yapıldığı açıklamada, “Menemen’i ve belediyeyi yönetme yetkisini halktan almayanlar, halkın oyuyla o koltukta oturmayanlar, halkın malını satamaz. Böylesi dev bir satışı bu denli pervasızca yapamaz. Halkın görüş ve olurunu almaktan kaçtıkları gibi, meclisi de yok sayarak kanuna aykırı, hukuksuz bir işe soyunmuşlardır. Böylesi dev bir satışın ve sonrasında doğacak zafiyetlerin bu kadar geniş bir yetki ile tek kişinin tasarrufuna bırakılması asla kabul edilemez. Tamamen başına buyruk, kritersiz, ölçüsüz ve denetimsiz bir satış ve yetki söz konusu. Bugün bu satışı yapmak isteyenler, 2019 yılının Ekim ayı meclis toplantısında karşı çıkanlardı. O tarihte CHP olarak biz de karşı çıkmıştık ve önerge geri çekilmişti. Biz aynı yerdeyiz. Peki ne oldu da bugün çark ettiler ve angından mal kaçırır gibiler? Aynı sorumluluk bilinciyle tekrar ediyoruz, Menemen’i, belediye kurumunu, ilçe halkını dara düşürecek, pek çok şaibeyi beraberinde getirecek bu girişime dur diyoruz. Bir miras yedi gibi, hazıra dağ dayanmaz demeden, Menemen’in hakkını hukukunu çiğnemek pahasına bir yola girmişler, dört nala gidiyorlar. Hesap kitap yok, korku yok, sınır yok. Kanunun arkasından dolanıp, meclisin yetkisini gasp ederek Menemen’i ateşe atıyorlar. Akla, mantığa, vicdana sığmayacak bu satışa dur diyoruz” dedi.

SERDAR AKSOY'DAN ÇAĞRI: VİCDANINIZI DİNLEYİN

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da satış kararına tepki gösteren isimlerdendi. Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Satış yetkisi geçici yönetim tarafından alınsa dahi Menemen halkının vicdanında kabul görmeyecektir. Meclisten kabul görse dahi göreve geri dönüşümde bu kararı mahkemeye götürüp iptal ettireceğim. Alelacele yangından mal kaçırır gibi satış yetkisinin inatla geçici yönetim tarafından istenmesini etik bulmuyorum. Menemen halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak, halkın iradesini temsil eden bir belediye başkanı olarak satışın Menemen’i çok zor durumda bırakacağını belirtirim. Bu hatadan ivedi biçimde dönülmesi gerekmektedir. Eli vicdanında olan, cüzdanında olmayan belediye meclis üyelerine sesleniyorum, evlatlarımız ve geleceğimiz için karar alırken vicdanınızın sesini dinleyiniz.”