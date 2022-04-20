AKP'li belediyenin 78 milyonluk ihalesi yandaşa gitti
AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin ‘park yapım ve onarım’ ihalesini AKP’li Şanioğlu’nun şirketi kazandı. Belediyelerden milyonlarca liralık ihale alan Şanioğlu’nun şirketine tam 78 milyon 899 bin TL ödenecek.
Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin ihaleleri AKP’lilerce paylaşılmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gerçekleşti. Belediyenin 78 milyonluk ihalesi, AKP’li Fatih Şanioğlu’nun şirketine gitti.
BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 14 Mart tarihinde “Başakşehir Genelinde Park Yapımı İle Mevcut Parkların Onarımı Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı.
AKP’li belediye, ilçe genelindeki park alanlarında 589 kalem onarımı ile yapımını içeren işin süresini 900 gün, maliyetini ise 80 milyon 703 bin TL olarak belirledi. Açık usulle düzenlenen ihaleyi 78 milyon 899 bin TL’lik teklifle Fatih Şanioğlu’nun şirketi aldı. Şanioğlu’nun şirketi ile idare arasında 15 Nisan’da sözleşme imzalandı.
Belediyenin milyonlarca liralık ihalesini kazanan Fatih Şanioğlu ise ‘tanıdık’ bir isim. Bir dönem AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahalle Yöneticisi olmasıyla bilinen Şanioğlu, aynı zamanda Nur İnşaat’ın da sahibi. Şanioğlu’nun geçen günlerde İBB’nin pazarlık usulüyle düzenlediği park ve bahçe ihalesini alması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.
Eski İBB Başkanı ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminden beri AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihaleler kazanan Şanioğlu’nun son 11 yılda aldığı ihalelerden bazıları şöyle:
•Başakşehir Belediyesi’nden 44 milyon 515 bin 490 TL değerinde 15 ihale.
•Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden 22 milyon 660 bin TL’lik üç ihale.
•Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyon 138 bin TL değerinde altı ihale.
Video Haberler
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü isim yayıncı kuruluşu duyurdu!
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza
- Fulham tekrardan en tepede!
- Filistin BM'ye mektup yazdı
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi