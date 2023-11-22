AKP’li Beyoğlu Belediyesi ruhsatsız otopark işletmiş!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:40

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:40

Beyoğlu Belediyesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay’ın raporuna yansıdı. Raporda belediye sınırları içirisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işletmelerin olduğuna dikkat çekildi.

PAY İBB'YE AKTARILMADI

Öte yandan mevzuat uyarınca büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisine ilişkin yüzde 20’lik payın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmaması da Sayıştay'ın dikkat çektiği öne çıkan maddelerden yalnızca biri oldu.

Ayrıca idare tarafından işletilen otoparkların ve idare sınırları içinde yer alan otoparklardan bazılarının ruhsatı olmamaması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Kadınlar ve çocuklar için açılması zorunlu olan konukevlerinin açılmaması da Sayıştay’ın dikkat çektiği başlıca konular arasında yer alıyor.

BAZI BİNALARDAN EMLAK VERGİSİ ALINMADI

Öte yandan raporda, belediye sınırları içerisinde yer alan ve yapı ruhsatı alınmadan kullanılan bazı binalara emlak vergisi alınmaması da Sayıştay'ın altını çizdiği usulsüz uygulamalardan bir tanesi oldu.