AKP'li Bülent Turan, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: İsyanım var

12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:33

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıldönümünde düzenlenen organizasyonda, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan 'Fikrimin İnce Gülü' parçası eşliğinde eşi Dilek İmamoğlu'yla dans eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Atatürk'ün anıldığı günde İmamoğlu'nun İstanbul Kongre Merkezinde eşiyle beraber dans etmesini eleştiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz...Günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var"