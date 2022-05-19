AKP'li Çelik'ten 'Asgari ücrette ikinci zam olacak mı?' sorusuna yanıt

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:53

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Asgari ücrette ikinci zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Çelik, "Vatandaşımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimle yapıyorlar, şu anda bir şey söylemek erken" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

"Net şekilde şunu söylüyoruz; sizin bu destekler bize askerimize, vatandaşımıza saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK ve YPG'ye verilen destek her şekilde siyasi açıdan ilkesiz ve gayri ahlakidir.

Diğer bölgelerde DEAŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar. PKK ve YPG'nin olduğu bölgeden çekilmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi açık, olarak NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle bağını kesmesi gerekir. Özellikle Luxemburg Dışişleri Bakanı'nın bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor.

Türkiye hem kendi güvenliği hem NATO'nun içindeki konsensüs bakımından bunları dile getiriyor. Oy birliğine karar alacağına göre o sebeple kurallara, ilkelere, prensiplere uygun şekilde yeni üyeliklerin ele alınması gerekir. Avrupa polis teşkilatının raporları açık ve net şekilde gösteriyor ki, İsveç'in PKK ve YPG'ye destek verdiği net şekilde gözüküyor. İsveç Savunma Bakanı PKK'nın Suriye'nin başındaki şahısla zoom üzerinden toplantı gerçekleştiriyor.

Sorun şudur; NATO bir güvenlik örgütüdür, bu örgütün mücadele alanı küresel terörizmidir, siz doğrudan NATO üyesi ülkenin hedef olarak gösterdiği terör yapılarıyla temas içindesiniz ve destek veriyorsunuz. Bu örgütler sizin ülkelerinizde para topluyorlar. Bu para silah olarak geri dönüyor.

Hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde davranışları var. Böyle bir şey kabul edilemez. NATO'nun mantığı birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Yakın zamana kadar Macron ne diyordu, Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyor, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanmalı diye absürt açıklamalarda bulunuyor, Ukrayna krizinden sonra NATO'nun güney kanadını güçlendirmeliyiz diyordu.

Burada ne bize ambargo ne de düşmanımız gördüğümüz terör örgütlerine destek verilmesi kabul edilemez. Türkiye çok basit bir şey istiyor; NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. Açık olan şu insanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Bütün bu çerçeve içerisinde tabii ki Türkiye'ye yeni eserler kazandırılması, Türkiye açısından, Türkiye'nin kendi ajandasından ayrılmadığını göstermesi bakımından önemli. En son Rize-Artvin havalimanının açılmış olması, etrafımızda, içimizde hangi gündem saptırmasıyla karşı karşıya olalım eser siyasetimizin devam edecektir.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi açıklandı. Daha önce Kılıçdaroğlu 'telefonlarımı dinleyerek çalmışlar' dedi. Şimdi karşı çıkıyor. Böylesine çevre bilincinden kopuk yaklaşım olabilir mi? Bunu Atatürk'ü istismar ederek, Atatürk'ün isminin verildiği yıkılması şeklinde lanse ediyorlar.

Taksim'in ortasında o muhteşem eser yapıldı adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. Hiç kimse esersizliğine, bu millete yaptığı kötülüğe Atatürk'ü kalkan yapmaya kalkışmasın. Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek, yürüyüş yollarıyla her türlü vatandaşımıza hizmet edecek yaklaşımla hayata geçirilecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GÜNDEMİ

Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Sürekli olarak bir düzenleme yapıldıktan sonra ikinci bir düzenleme için çalışma yapılmıyor. Biz emekli, esnaf, çiftçi, genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimle yapıyorlar, şu anda bir şey söylemek erken. Onlar olgunlaştığı zaman bilgileri sizinle paylaşırız. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler son derece sıkı bir takiple ve son derece sistematikle değerlendirilir."