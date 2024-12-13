AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' protestosu yapan 9 kişi hakkında hapis talebi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:10

TRT World Forum 2024 etkinliğinde SOCAR'ın İsrail'e petrol satışını protesto ettikleri için tutuklanan 9 genç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gençler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 29 Kasım'da düzenlenen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TRT World Forum 2024 programında, Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR'ın CEO'sunun da konuşmacı olarak davet edilmesi üzerine, SOCAR'ın İsrail ile olan petrol ticaretini protesto etmek isteyen 9 genç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

9 GENÇ 'ŞÜPHELİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 9 genç 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede olay gününe ilişkin yapılan anlatımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel tarafından; Şeyma Yıldırım'ın elinde bulunan, "STOP FUELİNG GENOCİDE (Soykırımı Körüklemeyi Bırakın)" yazılı döviz açtıkları ve "Neden Azerbaycan petrolü gidiyor" diye bağırarak protesto ettikleri, bu sırada görevliler tarafından salondan uzaklaştırılmaya çalıştırıldıkları sırada "Gemiler Gazze'ye, Hayfa'ya değil" şeklinde slogan attıkları ve "Vicdan gemisine neden izin verilmiyor" diyerek bağırdıkları kaydedildi.

SLOGAN ATMAYA HAZIRLANDIKLARI GÖRÜLMÜŞ

İddianamede, olay günü Emre Tekinkaya'nın ise Erdoğan'ın konuşması devam ettiği sırada, "Siyonistler, faaliyetlerinizi denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye bağırdığı, bu sırada Gülşah Eldemir ile Mücahit Özel'in de slogan atmak için hazırlandıklarının görüldüğü ve görevlilerce yakalanarak salonun dışına çıkarıldıkları anlatıldı.

"YASAL DEĞİL" UYARISI

İddianamede, gençlerin olay günü saat 16.00 sıralarında Kongre Merkezi'nin önündeki arama noktasının dış kısmına protesto amacıyla toplanarak, "Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forum'una davet ediyorlar" gibi söylemlerle, "Free free Palestine" şeklinde sloganlar atmaya başladıkları, gruba 'eylemlerinin yasal olmadığı' ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulduğu, buna rağmen uyarıları dikkate almayarak slogan atmaya devam ettikleri ifade edildi.

PROGRAMA KATILMASI YETTİ

İddianamede her bir gencin eylemi ayrı ayrı değerlendirildi. Salonun içinde olan Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında slogan attıkları belirtilirken, Gülşah Aldemir'in yalnızca programa katıldığı değerlendirmesi yapıldı. Cemile Akça, Çile Uğur, Fadime Merve Erdem, Fatma Dilara Gezmişoğlu ve Sena Eliküçük'ün de salonun önünde slogan attıkları iddianamede belirtildi.

"YASA DIŞI EYLEM" SAYILDI

Savcılık, gençlerin 'yasa dışı eylem' için bir araya gelip aynı amaç doğrultusunda hareket ederek söylemleri ve hareketleriyle üzerlerine atılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunu işlediklerini öne sürerek, 9 gencin ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 9 genç, 27 Mart 2025'te hakim karşısına çıkacak.