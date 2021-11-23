AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu, dolara değinmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuştu. Erdoğan, tüm yurdun bir numaralı gündem maddesi olan dövizdeki artışa değinmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuştu.
Konuşmasına, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" diye konuştu.
3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Öğretmenlerin sıkıntılarını kendi sıkıntıları gibi görerek, şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı, 2002 yılında 470 lira iken, Temmuz 2021 itibariyle 5 bin 100 liraya yükseldi. Nereden nereye. Öğretmenlere 3600 ek gösterge olmak üzere yeni hakları hayırlı olsun" görüşünü dile getirdi.
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