AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘200 liracık’ tepkisi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçiş ücretini ‘200 liracık’ olarak ifade etmesine CHP’li Bulut’tan tepki geldi. Bulut, “Gemi var, gemicik var. Lira var liracık var” dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını, "Ondan sonra 200 liracık" olacağını söyledi.
'200 LİRACIK' TEPKİSİ
Erdoğan’ın geçiş ücretinden ‘200 liracık’ olarak bahsetmesine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tepki gösterdi.
“Gemi var, gemicik var. Lira var liracık var” diyen Bulut, “Erdoğan'ın, köprü geçiş ücreti için 'iracık' dediği Türk Lirası'nın en yüksek banknotu olan 200 TL” ifadelerini kullandı.
Gemi var, gemicik var.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 20, 2022
Lira var liracık var.
Erdoğan'ın, köprü geçiş ücreti için "liracık" dediği Türk Lirası'nın en yüksek banknotu olan 200 TL. #200liracık
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