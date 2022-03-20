AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘200 liracık’ tepkisi

20 Mart 2022 Pazar, 22:42

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını, "Ondan sonra 200 liracık" olacağını söyledi.

'200 LİRACIK' TEPKİSİ

Erdoğan’ın geçiş ücretinden ‘200 liracık’ olarak bahsetmesine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tepki gösterdi.

“Gemi var, gemicik var. Lira var liracık var” diyen Bulut, “Erdoğan'ın, köprü geçiş ücreti için 'iracık' dediği Türk Lirası'nın en yüksek banknotu olan 200 TL” ifadelerini kullandı.