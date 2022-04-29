AKP’li Düzce Belediyesi 30'dan fazla otobüsü kaderine terk etti

29 Nisan 2022 Cuma, 16:17

Düzce'de 30'dan fazla belediye otobüsü, Akçakoca yolu üzerindeki boş bir alanda kaderine terk edildi. Otobüslerin kiminin camları kırık, kiminin ise tekerlekleri patlak. Düzce Belediyesi, otobüslerin ekonomik kullanım ömürlerini tamamladığını ve hurdaya çıktığını savunurken CHP Düzce İl Başkanı Semih Çemşit, otobüslerin yeni göründüğünü ve âtıl bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE İÇİM ACIDI"

Çemşit, “Düzce Belediyesi’nin mükemmel araçları köpek yuvası olmuş durumda. Camlar kırık, kapılar açık; köpekler sanırım burada yatıp kalkıyorlar. Burayı pisletmişler, her taraf pislik içerisinde. Bunlar Düzce’nin, Düzce Belediyesi’nin malları. Yaklaşık 30 tane araç var burada; milli servet. Bunlar çok eski araçlar da değil, yeni araçlar. Burada âtıl, içler acısı durumda duruyorlar. Bunu ilk gördüğümde içim acıdı. Çok üzücü bir durum” dedi.

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA BİZ GÖREVE HAZIRIZ"

Otoparka çekilen araçların çoğunun kapılarının açık olduğunu söyleyen Çemşit, “Çok kötü durumdalar, camları kırılmış. İçleri pislik içerisinde. Gördüğünüz gibi şoför koltuğu pırıl pırıl duruyor hala. Çok üzücü. Ekranlar, televizyonlar, kameralar… Akıl almaz bir durumda. Hepsi âtıl bir durumda duruyor. Tüm araçlarda ekranlar duruyor. Çok üzücü bir durum. Düzce’nin ulaşım sorununa derman olacak araçlar burada âtıl bir vaziyette yatarken Düzce’de küçük, ‘uğur böcekleri’ dedikleri 15 kişilik minibüs, otobüslerle 30 kişi taşımaya çalışıyorlar. Ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız göreve” diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZLÜ'YÜ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Çemşit, otobüslerin kullanılmamasını eleştirerek, “Bu araçlar kullanılmayacaksa satılsınlar. Milli servet bunlar, Düzceliye yazık değil mi? Ben, Düzce Belediyesi’ni, Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü’yü acil göreve davet ediyorum” dedi.

"OTOBÜSLER EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI"

Öte yandan, Düzce Belediyesi’nden konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na yapılan açıklamada, “Otobüsler, ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış, hurdaya çıkmış oldukları için hizmet dışı bırakılmıştır. Ağırlıklı olarak TCV adı verilen otobüslerin yer aldığı bu satış için Belediyemizce iki defa ihaleye çıkılmıştır” denildi.

"3 ADET OTOBÜS SATILDI"

Otobüsler için ilk ihalenin 27 Temmuz 2021 tarihinde yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“28 adedi TCV, 10 adeti dizel olmak üzere toplam 38 adet otobüs için teklif veren firma satışa esas bedeli belediyemize yatıramadığı için 240 bin TL tutarındaki teminat mektubu nakde çevrilerek ihalesi iptal edilmiştir. İkinci ihale 21 Kasım 2021 tarihlerinde yapılmış, ancak 3 adet otobüs için teklif gelmiş ve söz konusu 3 adet otobüsün satışı gerçekleştirilmiştir.”

Üçüncü ihalenin ise mayıs ayı içerisinde yapılacağı bildirildi.