AKP'li belediyenin önünde taşocağı protestosu: Bizler taş değil, aş üretmek istiyoruz

16 Nisan 2022 Cumartesi, 17:35

Tokat'ta AKP’li Turhal Belediyesi, ruhsatı olmadığı halde Çaylı köyünün Eğertepe mevkiinde taşocağı açmak için çalışmalara başladı. Taşocağına karşı CHP, İYİ Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, çevre dernekleri ile çok sayıda yurttaş, belediyenin önünde eylem yaptı.

Eyleme katılan yurttaşlar, "Çaylı köyüne taşocağı İstemiyoruz", "İnsan doğadan uzaklaştıkça kalbi katılaşır", "Havama, suyuma, toprağıma, taşıma dokunma" yazılı pankartlar ile "Çevre bize emanettir, geleceğe mirastır", Doğa katliamına hayır", "Talan sizin ise Eğertepe bizimdir", "Yeşilime, havama, geleceğime dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

"BİZLER TAŞ DEĞİL, AŞ ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Tokat Turhal Çaylı Çevre Platformu adına açıklama yapan Gülay Gedik,"Bizler taş değil aş üretmek istiyoruz" dedi.

Gedik açıklamasının devamında,"Üretmeye ihtiyacımız olduğu bu dönemde; köyümüzün tarım arazilerinin tam ortasına ve bitişiğinde bir mahallenin bulunduğu Eğertepe'ye Turhal Belediyesi taşocağı yapmak istemektedir. Hali hazırda çalışan taşocağı varken ikinci bir taşocağı açılması tarım alanlarımızı toz altında bırakacaktır. Taşocağında kullanılan suyun çevreye salınması yeraltı sularını bitirecektir. İrili ufaklı binlerce ağaç katledilecek ve doğadaki börtü böcek yaşam alanı bulamayacaktır. Toz ve ses civarda yaşayan insanlarda sağlık sorunlarına yol açacaktır. Kısacası köyümüz temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı bitirecek, çevreye dönüşü olmayan zararlar verecektir. Bu ve benzeri plansız yapılan taş ocakları bölgemize ve ülkemize faydası bulunmamaktadır. Bu yıkımdan sadece köyümüz değil yakınımızda bulunan ve Türkiye'nin sayılı tarım işletmelerinden olan Dimes'i, komşu köyümüz Kızkayası ve Arapören'de ki yaşamı da olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.

"BİZLER ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIZ"

Gedik ayrıca, "Bizler bu yıkıma dur demek için buradayız. Bizler sadece Çaylı için değil, komşu köylerimiz için, Turhal için, Tokat için, Ülkemiz için buradayız. Bizler çocuklarımızın geleceği için buradayız. Bizler ağaçların, doğada yaşayan hayvanların sesi olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Gedik açıklamasını devamında şunları belirtti:

Çaylı halkı olarak; doğaya, tarıma, suya, yaşam alanlarına zarar verecek olan taşocağı çalışmalarını istemediğimizi Tokat Valiliği, Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi yetkililerine bildirmiştik. Yetkililerden olumlu sonuç alınamamış olup Çaylı Köyü Tüzel Kişiliği ve bireysel davalarla konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

"İNSANLARIN, HAYVANLARIN, BİTKİLERİN VEBALİNE GİRMEYİN"