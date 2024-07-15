AKP'li eski vekil ile BBP lideri Destici'nin kızlarının TBMM'de işe alındığı ortaya çıktı: 100 bin lira maaş!
AKP'li eski vekil Necdet Ünüvar'ın kızı ile BBP lideri Mustafa Destici'nin kızlarının TBMM'de işe alındığı ortaya çıktı. 11 yıl AKP’den vekillik yaptıktan sonra rektörlüğe atanan Necdet Ünüvar’ın kızını işe yerleştirmek için bir bürokrat görevden alındı. Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı öğrenildi.
AKP eski milletvekili Necdet Ünüvar’ın kızı ile Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kızı TBMM’de kadroya alındığı ortaya çıktı.
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nda 5 yıl müsteşarlık yaptıktan sonra AKP’den 4 dönem milletvekilliği yapan Ünüvar, 2020’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
100 BİN LİRA MAAŞ!
Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül kısa süre önce Meclis’te işe alındı. Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak işbaşı yapan Solmazgül’ün atanabilmesi için Başkan Yardımcısı Arif Erdal isimli bürokrat görevden alındı. Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı öğrenildi.
OĞLU 2013'TE ATANMIŞTI
Ünüvar'ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2013’te üniversiteyi bitirdikten bir yıl sonra dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir atanarak devlette kadro almıştı. 25 yaşında memuriyet sınavına girmeden kadro alan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı’nda Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.
BBP lideri Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ kadrosundan iş başı yaptı. Bu arada 2007’de Paris’teki Mevlana etkinliklerine ayakkabısını çıkarıp koltuğa bağdaş kuran Abdüssettar Yarar’ın TBMM’de işe alındığı ortaya çıktı. Konya’da imam hatip lisesinde din öğretmenliği yaparken Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atanan Yarar, önceki hafta TBMM’de göreve başladı.
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