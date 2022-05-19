Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu. Sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.
Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Video Haberler
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!