Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü

Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu. Sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 02:55
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
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Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.

Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

 


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