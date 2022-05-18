2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmen
Erciş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı’nda şüphe üzerine şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurdu.
Her 2 otobüste yapılan aramada koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler, otobüslerde yaptığı detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu. Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelere saklanan 2’si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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