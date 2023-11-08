AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden büyük satış: Hayvan kliniği arazisi ranta feda edildi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:58

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:58

Belediye seçimlerine yaklaşık 5 ay gibi kısa bir süre kala Eyüpsultan Belediyesi’nden yine bir arazi satışı geldi.

Belediye Resmi Gazeteye verdiği ilanla, İstanbul Havalimanı'na giden otoban üzerinde bulunan 243 ada 8 parseli satışa çıkardı. Üzerinde Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği bulunan, 12 bin 567 metrekare büyüklüğündeki arazi, 22 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Belediye arazi için 754 milyon 17 bin 600 TL muhammen bedel belirledi. Belirlenen bedelin üzerinde, en yüksek teklifi verene arazi satılacak. İhaleye katılacak olanların ise 22 milyon 620 bin 528 TL geçici teminat yatırmaları gerekiyor.

Eyüpsultan Belediyesi söz konusu parselin bulunduğu bölgede daha önce de çeşitli parselleri, oldukça yüksek bedellerle satışa çıkarmıştı. Yaklaşık 2010 bin metrekarelik 3106 nolu parsel, plan değişikliği yapılarak daha küçük parsellere bölünmüştü. Satışa çıkarılan parsel, büyük parselden bölünen küçük parsellerden biri.

3106 nolu parselin bulunduğu alan daha önce rezerv yapı alanı ilan edilmiş ve yapılan plan çalışması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Eyüpsultan Belediyesi, 3106 nolu parselden bölünen ve bugün satış ilanı yayınlanan parselin bitişiğinde bulunan, 246 ada 5 nolu parseli daha önce satmıştı.

5 nolu parseli AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şirketi satın almıştı. Arsayı satın alan Pasifik Gayrimenkul şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Erdoğan, Rize Güneysu’dan olmasına karşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir akrabalığı bulunmuyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ DE SATIYOR

AKP’li Kağıthane Belediyesi de, Kağıthane Deresi kenarında bulunan 7027 ada 13 parselin bir kısmını satışa çıkardı. Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Belediye, 2 bin 722 metrekare büyüklüğündeki parselin 583 metrekarelik hissesini satacak. 583 metrekarelik hisse için belirlenen tahmini bedel ise 72 milyon 952 bin 500 TL. Metrekare fiyatı 125 bin TL’ye gelen arsanın satış ihalesi 28 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.