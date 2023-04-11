Eyüpsultan'da TÜGVA işgali: Yargı kararını kaymakamlık da dinlemedi, İBB bir başvuru daha yaptı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:26

Güncelleme: 11.04.2023 - 14:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İstanbul Eyüpsultan'da işgal ettiği belirtilen arsayla ilgili İBB yeni bir başvuru daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arsanın mahkeme kararına rağmen TÜGVA tarafından otopark olarak kullanıldığını duyurdu.

Gökce, mahkemenin söz konusu alana ilişkin verdiği tahliye kararının uygulanması için kaymakamlığa başvurduklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gökce, Eyüpsultan'da TÜGVA'nın Genel Merkez binası yanındaki bölgenin hukuka aykırı şekilde vakıf tarafından otopark olarak kullanılmasına karşı gerekli işlemlerin dün başlatıldığını dile getirdi.

Buğra Gökce, mahkeme kararına göre arsanın tahliye edilmesi gerektiğini ancak kararın uygulanmadığını belirterek, TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için kaymakamlığa başvuru yaptıklarını ifade etti.