AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüzlüklerini tekrarladığı ortaya çıktı: Otobüsler ‘ihalesiz’ çalıştırıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Sayıştay’ın 2022’ye ilişkin belediye denetim raporlarında AKP’li belediyelerin usulsüzlükleri gözler önüne serilirken, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin (KBB) 2020 ve 2021’deki raporlarında kaydedilen usulsüzlükleri 2022’de de tekrarladığı görüldü. Tespitler arasında, şehirlerarası otobüs işletmesinin 10 yıllık kiralama süresinin bitiminde ihalesiz olarak aynı firmaya verildiği yer aldı. Belediyenin söz konusu yerin kiralama süresini mevzuata uygun olmayarak uzattığı belirtildi. Raporda, bu durumun ihaleye katılımı engellediği, uzatmada imzaları bulunan kamu görevlilerinin yasaya uymadıkları ve söz konusu firmaya avantaj sağladığı tespiti yer aldı.

Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinin yanı sıra, 12 adet halk otobüsü hattının kiralanmasında mevzuatın ve ihale şartnamesinin 10 yıl olarak belirlenmesine karşın, encümen kararıyla sürenin 49 yıla çıkarıldığı belirtildi. Bununla birlikte Kayseri’nin büyükşehir belediyesi olmasından önce şehiriçi toplu taşıma faaliyetinde bulunan ve 1999’dan sonra kademeli olarak halk otobüsüne dönüştürülen 558 adet minibüs hattının ihalesiz olarak çalıştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, belediyenin mal, hizmet ve yapım işine ilişkin ihalelerde sürekli bir şekilde “süre uzatımına” başvurduğu gözlemlendi. Bu durumun kamu görevlilerinin sorunu olduğu belirtilen raporda, “Bu husus idareler tarafından sürekli başvurulan bir yol olarak görülmemeli, ödenek planlaması ve iş süreleri daha öngörülü tespit edilmeli ve ihalelerde rekabeti engelleyici hususlara izin verilmemeli” uyarısında bulunuldu.