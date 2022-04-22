AKP’nin sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
AKP’nin uzun süredir gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi için 60 maddelik taslak metin oluşturuldu.
AKP'nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ dediği sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi.
‘Dezenformasyon’ tanımının nasıl yapılacağı ve sosyal medya içeriklerini kimin denetleyeceği gibi pek çok ayrıntının henüz belli olmaması nedeniyle tartışmalar devam ederken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği MYK toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.
İFTARDA GÜNDEME GELMİŞ
NTV’nin haberine göre; düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.
Önümüzdeki hafta salı günü ise AKP ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.
Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele.Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.
Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.
Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.
Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.
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