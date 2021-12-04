AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı: Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışını yaptı. Ancak açılışa az sayıda Elbistanlı katıldı. Bu duruma tepki gösteren Ünal, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar” dedi. Açılışa katılan bir vatandaş, Ünal’a, “Sayın Bakan’ım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam” diye seslendi.
Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın katılımıyla hizmete açıldı.
Törende konuşan Ünal, açılışa az sayıda kişinin gelmesine tepki göstererek, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar. Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan” diye konuştu.
AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı: Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 3, 2021
Bir yurttaş, Ünal’a, “Sayın Bakan’ım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam” diye seslendi.
Ünal ise “Hepsini çözeceğiz, bak hepsini, sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları, bugüne kadar… Konuşmamı bitireyim konuşacağız. Kaç yaşındasın amcam” diye cevap verdi.
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