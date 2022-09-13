AKP'li Meclis Üyesi: Havuza ne gerek var, herkesin evinde havuzu var

13 Eylül 2022 Salı, 18:54

Aydın Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya AKP’li meclis üyelerinin Kuşadası’na yapılmak istenen yarı olimpik yüzme havuzu projesine karşı çıkması damga vurdu. Projeye karşı çıkan AKP’li meclis üyesi Neşe Menderes, “Aydın merkezde sporcu yetiştirmek için yüzme havuzu var mı?” diye sordu. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Var” diye yanıt verdi. Ardından Çerçioğlu, “Sayın meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değilki, siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer” ifadelerini kullandı.

AKP’Li meclisi üyesi Çerçioğlu’nun sözleri üzerine, “Kuşadası’nda herkesin havuzu var zaten” dedi. Bu sözler üzerine Meclis salonunda kahkalar yükselirken, Başkan Çerçioğlu, “Nerde herkesin havuzu var, sizin havuzunuz var. Yoksul, fakir vatandaşın ne havuzu var” diyerek tepki gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de AKP’li Menderes’e öneri olarak, evlerindeki havuzu kullanıp kullanamayacaklarını sordu.

Diğer yandan proje oy birliğiyle komisyona gitti.