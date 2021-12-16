AKP'li Meclis Üyesi'nden 'gerçek enflasyon' itirafı: Yüzde 36.2
Suya zam teklifinin görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda söz alan İBB AKP Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen, "Yeniden değerleme oranı gerçekleşmiş enflasyon demektir. Biz burada öteden beri, CHP grubunun da aslında istediği ‘enflasyon oranında zam yapın’ talebini yerine getirmiş oluyoruz. Gerçekleşmiş enflasyon ülkede yüzde 36,2. Biz de o çerçevede bir artış yapıyoruz" diye konuştu.
İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesi belirlendi. İSKİ yönetimi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20 oranında zam önerisi getirdi.
AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ: GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 36,2
Oturumda söz alan AKP Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen, TÜİK’in açıkladığı yüzde 21,3’lük yıllık enflasyonun aksine Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 36,2 olduğunu söyledi.
Bilmen, “Bir zammın yapılırken belli bir gerekçesi olur. Burada enflasyonu alabilir, başka bir şeyi alabilirsiniz. Yeniden değerleme oranı gerçekleşmiş enflasyon demektir. Biz burada öteden beri, CHP grubunun da aslında istediği ‘enflasyon oranında zam yapın' talebini yerine getirmiş oluyoruz. Gerçekleşmiş enflasyon ülkede yüzde 36,2. Biz de o çerçevede bir artış yapıyoruz” diye konuştu.
BALYALI: BEN SÖYLESEM İTİRAZ EDERLERDİ
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Bilmen'in bu sözlerini, “Ben söylesem itiraz ederlerdi ama ben söylemedim onlar söyledi” şeklinde yorumladı.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Fed faiz kararını açıkladı
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!
- Türkiye'yi yarın ne bekliyor?