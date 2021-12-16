AKP'li Meclis Üyesi'nden 'gerçek enflasyon' itirafı: Yüzde 36.2

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:27

İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesi belirlendi. İSKİ yönetimi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20 oranında zam önerisi getirdi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ: GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 36,2

Oturumda söz alan AKP Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen, TÜİK’in açıkladığı yüzde 21,3’lük yıllık enflasyonun aksine Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 36,2 olduğunu söyledi.

Bilmen, “Bir zammın yapılırken belli bir gerekçesi olur. Burada enflasyonu alabilir, başka bir şeyi alabilirsiniz. Yeniden değerleme oranı gerçekleşmiş enflasyon demektir. Biz burada öteden beri, CHP grubunun da aslında istediği ‘enflasyon oranında zam yapın' talebini yerine getirmiş oluyoruz. Gerçekleşmiş enflasyon ülkede yüzde 36,2. Biz de o çerçevede bir artış yapıyoruz” diye konuştu.

BALYALI: BEN SÖYLESEM İTİRAZ EDERLERDİ

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Bilmen'in bu sözlerini, “Ben söylesem itiraz ederlerdi ama ben söylemedim onlar söyledi” şeklinde yorumladı.