AKP’li Menemen Belediyesi'nden 529 milyonluk satış!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:49

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:49

İzmir'de Menemen Belediyesi AKP’li Başkan vekili Aydın Pehlivan, taşınmaz satışlarına devam ediyor. Belediye Seyrek arazilerinin ardından Emiralem'de konut imarlı 6 parseli satışa çıkardı. Arsaların muhammen bedelleri 8 milyon 171 bin 250 TL ile 166 milyon 73 bin 600 TL arasında değişiyor.

İhale 12 Ocak'ta gerçekleşecek. Satışların gerçekleşmesi durumunda belediyenin kasasına toplam 529 milyon 287 bin 200 TL girecek.

CHP’DEN İTİRAZ

Satışlara tepki gösteren CHP Menemen İlçe Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kura ile göreve geldikten sonra taşınmaz satışlarıyla gündemden düşmeyen AKP'li Başkan Vekili Aydın Pehlivan bir satış kararına daha imza attı. Seyrek arazilerini parsel parsel değerinin altına satan AKP'li Vekil, şimdi de Emiralem arsalarına gözünü dikti. AKP'li Pehlivan, Menemen Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Emiralem’deki konut imarlı 6 parseli 529 milyon TL’den satışa çıkardı. Seyrek arazi satışları için verdiğimiz mücadeleyi daha da büyütecek ve Emiralem taşınmazlarının satışına karşı bu savruk düzenin karşısında duracağız. Menemen'in geleceğini har vurup harman savuran bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. AKP'li yöneticilere buradan sesleniyoruz. Elinizi Menemen'in geleceğinden çekin! Yerel seçimler öncesi giderayak Menemen'i satan bu zihniyete karşı tüm Menemen halkını ayağa kalkmaya ve bu mücadeleyi büyütmek için dayanışmaya çağırıyoruz.”