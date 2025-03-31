AKP’li Nadir Uzun'un ortağı olduğu şirkete yapılan fazla ödemeyle ilgili 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:47

Güncelleme: 31.03.2025 - 19:48

İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, göreve geldikten sonra geçmiş döneme ilişkin yaptırdığı incelemelerle ilgili dosyalar tek tek açılıyor. AKP’li milletvekili adayı Nadir Uzun’un ortağı olduğu şirkete 2016 yılında, günümüz parasıyla yaklaşık 5 milyon TL’lik fazla ödeme yapılarak kamu zararı oluştuğu tespiti yapıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturma izni verilmesine hükmeden kararına karşın, savcılık 14 Şubat 2024 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

İBB’nin 7 Mart 2016 tarihinde yaptığı, “İBB Bünyesinde Görev Yapan Personele Yönelik Yerel Yönetimlerde İnovatif Yaklaşımlar Konulu İl Dışı Eğitim Programı Organizasyon Hizmet Alım İşi” ihale dosyası, İmamoğlu göreve geldikten sonra 2020 yılında incelendi. İhaleyi 996 bin 840 TL’ye alan Stil Tatil Danışmanlığı ile İBB 4 Nisan 2016 tarihinde sözleşme imzaladı. Sözleşme konusu iş nisan-ağustos arası dört buçuk ayı kapsıyordu. Dosya üzerinde yapılan incelemede mevzuatta öngörülmediği halde, İBB 370 bin 866 TL’lik fazla ödeme yaparak kamu zararına sebep olmuştu. Dolar kuru üzerinden hesaplandığında günümüzde bu miktar yaklaşık 4 milyon 818 bin TL’ye denk geliyor.

Edinilen bilgilere göre, fazla ödemeye ilişkin konu 23 Kasım 2020 tarihinde savcılığa intikal ettirildi. İstanbul Valiliği 15 Haziran 2022 tarihinde soruşturmaya izin vermedi. Bu karara itiraz eden İBB, 29 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verilmesine hükmetti ve kararın İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosunun, “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar vermesi üzerine İBB bu kez 2 Ağustos 2022 tarihinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verilmesine karar verdi. Ancak savcılık, 14 Şubat 2024 tarihinde bir kez daha kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

'STİL TATİL ŞİRKETİ' AYRINTISI

Söz konusu ihaleyi alan Stil Tatil Danışmanlığı Turizm Tic. Ltd. Şirketi 2012 yılında Murat Bayındır ve Mehmet Katırcıoğlu tarafından kuruldu. Nadir Uzun 2013 yılında şirkete 3. eşit ortak olarak girdi. Şirketin 29 Haziran 2016 tarihli sermaye artırımı ile Nadir Uzun şirketin büyük ortağı haline geldi. Ancak, şirketin İBB’den aldığı ihalenin sözleşme süresinin bitmesine 9 gün kala, 22 Ağustos 2016 tarihinde şirket ortaklığından ayrıldı.

NADİR UZUN KİMDİR?

AKP İstanbul İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Nadir Uzun 1982 doğumlu. Aslen Rize’li olan Uzun, 2011 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge AKP milletvekili adayı oldu. Nimet Çubukçu, Ayşe Nur Bahçekapılı, Burhan Kuzu, Ekrem Erdem gibi AKP’li ünlü isimlerin ön sırada olduğu listeye Uzun, 25. sıradan girebildi. Milletvekili seçilemedi.Bazı turizm şirketlerinde yönetici olarak çalışan Uzun, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kültür komitesi üyeliği yaptı. 2004 yılında AKP Üsküdar ilçesinde çalışmaya başladı. 2007 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyasete atıldı.