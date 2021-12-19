AKP'li Numan Kurtulmuş: 'Ekonomideki sıkıntıları muhalefet kadar görüyoruz'

19 Aralık 2021 Pazar, 07:27

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AKP İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğini ve sıcak para üzerinden yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Ya bu istikamette yürüyeceksiniz yani dışarıdan gelen malları alacak. Faizleri yüksek bir şekilde vererek içeride bir şekilde paranın olmasını temin edeceksiniz, bu bir yoldur. Ya da milletçe, alın teriyle, kol gücüyle, fikir ve zihin gücüyle üretecek, ihraç edecek ve dünya milletleriyle rekabet ederek dünya milletlerinden para kazanacaksınız ve böylece kasalarınızı dolduracaksınız. Türkiye ikinci istikameti tercih etmekte ve o istikamette yürümektedir”

“BU YOL BAĞIMSIZLIK YOLU” İDDİASI

Kurtulmuş, Türkiye'nin istihdamda, pandemi öncesindeki döneme dönen, 24 milyon istihdam seviyesine ulaşmış bir ülke olarak yoluna devam edeceğini savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kapasite kullanım oranları ciddi bir şekilde yükseldi, yükselmeye devam edecek. Bütün bunların için söylüyorum? Evet, ekonomide sorunlar var. Vatandaşlarımız ciddi birtakım sıkıntıları çekiyor ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor ve bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracat yapan, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinde asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur. Eğer kendiniz üretirseniz, eğer kendinizi ihracatınızı yaparsanız, mallarınızı, ürünlerinizi rekabetçi bir duruma getirirseniz. dünyada etkin bir ülke olursunuz”