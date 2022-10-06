AKP'li Pendik Belediyesi, caddeye 'Sultan Vahdettin' adını verdi

06 Ekim 2022 Perşembe, 21:19

İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümünde AKP'li Pendik Belediyesi, bir caddeye Sultan Vahdettin'in ismi verildi. Pendik Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tarık Balyalı, isim önerisini provokatif olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İBB MECLİSİ'NE GELMESİ BEKLENİYOR

Yasa gereği ilçe belediyelerinin sokak, cadde ve parklara isim verme yetkisi bulunmuyor. İlçe belediyelerinin yapacağı isim önerileri, büyükşehir meclislerinden geçtikten sonra karara bağlanıyor. Söz konusu teklifin de bu nedenle İBB Meclisi’ne gelmesi bekleniyor.

''ECDADIMIZIN ASİL EVLADI...''

Pendik Belediyesi Ahmet Cin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP’li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP’nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP’nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU

İngilizlerin İstanbul’u işgali, 99 yıl önce 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle resmen sonlandı. İşgal, 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. İşgal sırasında Padişah olan Sultan Vahdettin, İngiliz gemisiyle İstanbul’dan ayrılarak Malta’ya gitti. Her yıl 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanıyor.