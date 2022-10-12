AKP’li Pendik Belediyesi parkı ve muhtarlığı satışa çıkardı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

AKP’li Pendik Belediyesi geçen günlerde yapılan ekim ayı meclis toplantısında mülkiyetindeki 18 taşınmazı satmak için yetki istedi.

Satış yetkisi CHP’li meclis üyelerinin “hayır” oyuna karşın AKP’li üyelerin “evet” oyuyla ve oyçokluğuyla kabul edildi. Belediyeye kaynak sağlamak amacıyla satılması istenen yerler arasında bir çocuk parkı, Pendik Sanayi Mahallesi muhtarlığının bulunduğu arazi ve bir de çıkmaz sokak bulunuyor.

"DONATI ALANI YARATACAKLARMIŞ"

Mecliste satışlara itiraz ettiklerini söyleyen Pendik Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hayriye Uyanık, “Meclisten satış ve takas kararı alındı. Satılan yerler arasında muhtarlık ve çocuk parkı arazisi de var. Ancak satılan park, planda park olarak gözükmüyor. Burası belediye mülkiyeti ve üzerine belediye çocuk parkı yapmış. Mecliste bunların satışı sırasında bulunmak istediğimi belirttim. Bana haber vereceklerini söylediler. Çocuk parkını satma gerekçelerini, ‘orası park alanı değil, o yüzden de orayı kaldıracağız’ diyorlar. Başka donatı alanları yaratacaklarmış. Ancak şu anda orası çocuk parkı. Burada yerleşim yeri oldukça fazla ve çocuklar buradan faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

"ADRESE TESLİM SATIŞLARA KARŞIYIZ"

Satılan yerlerden birinin de Sanayi Mahallesi muhtarlığının olduğu bir bina arsası olduğunu belirten Pendik Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hayriye Uyanık, “Binanın arkasında da ağaçlık bir alan var. Orayı da satıyorlar. Satışa çıkardıkları bütün arazileri inceldik. Üç tane çıkmaz sokak. Yeni imar yasasında çıkmaz sokak olamayacağından buradaki sokaklar arsa olarak satışa çıkıyor. Sokaklara fabrikanın çıkışı var. Başkası satın alırsa bu çıkış kapanır. Belediyenin verdiği cevap ‘Mağduriyet yaratmamak için fabrika sahiplerine satılır.’ Bu durumda belediye zarara uğrar. Bu arsalar ihale usulü satılmalı. O zaman belediye zarara uğramaz. Adrese teslim satışlarına karşıyız” diye konuştu.