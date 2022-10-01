Bakanlık, lojmanları satışa çıkardı!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir İl Müdürlüğü, Göztepe’de bulunan ve denize 500 metre yakınlıktaki kent merkezindeki 31 gayrimenkulü satışa çıkardı.



Halen içerisinde kiracının oturduğu 6449 ada ve 4 parselde yer alan konutların ihalesi 13 Ekim, 14 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde müdürlük binasında yapılacak.

Satışlardan 43 milyona yakın gelir bekleniyor.

