Bakanlık, lojmanları satışa çıkardı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diyerek 250 bin konut yapacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuruma ait lojman, tarla ve arazi satışlarına devam ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Bakanlık, lojmanları satışa çıkardı!
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İzmir İl Müdürlüğü, Göztepe’de bulunan ve denize 500 metre yakınlıktaki kent merkezindeki 31 gayrimenkulü satışa çıkardı.

Halen içerisinde kiracının oturduğu 6449 ada ve 4 parselde yer alan konutların ihalesi 13 Ekim, 14 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde müdürlük binasında yapılacak.

Satışlardan 43 milyona yakın gelir bekleniyor. 


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