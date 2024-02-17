AKP’li rektör Nükhet Hotar davaları arkada bıraktı, büyükelçi oldu

AKP’li Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, arkasında açılan onlarca dava, şikayet dilekçeleri ve soru önergelerini geride bırakarak Büyükelçi oldu. Hotar’ın gidişini hakkında Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, yerine gelecek rektörün de “atama usulü” ile başa getirileceğini aktararak “Nükhet Hotar hakkında çok sayıda dava devam etmektedir. Bu davalar mahkeme önünde karara bağlanacak olsa da yeni rektörün bu işlemleri düzeltmesini umuyoruz ve talep edeceğiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
AKP’li rektör Nükhet Hotar davaları arkada bıraktı, büyükelçi oldu
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AKP'nin kurucu ekibinde yer alan ve dört dönem AKP'den İzmir milletvekili olarak TBMM’de bulunan Nükhet Hotar, 2018’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Büyükelçilik unvanı verilen Hotar, hakkında açılan onlarca dava, YÖK’e verilen 50’den fazla şikayet dilekçesini geride bıraktı.

FETÖ BORSASI İDDİASI

AKP’de 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Nükhet Hotar hakkında 15 Temmuz darbe girişimden sonra Arjantin’de yakalanan Serkan Kurtuluş, ‘FETÖ borası’olarak adlandırılan yapının silahlı kanadının başında olduğunu söylemişti. Hotar, avukatları üzerinden yazarımız Barış Pehlivan'a "İddiaya konu olayda siyaset, bürokrasi ve ticaret alanından onlarca kişinin adı geçmesine rağmen, anlaşılmaz bir şekilde müvekkilin adı ön plana atılmak istenmektedir" diye yanıt verdi.

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Rektörlük döneminde de usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen Hotar, bağışlanan arazileri satması,adrese teslim kadro ilanları, mobbing, baskı, sürgün, usulsüz olarak işten çıkarmalar, akademisyenlerin iş akdini feshetme, sınavlarda şaibe gibi konulardan davalara konu oldu. Hakkında mahkemece şüpheli sıfatıyla birçok işlem başlatılmasına ve Sayıştay raporları ile çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk ortaya dökülmesine rağmen YÖK sessizliğini korudu.

Sayıştay’ın bilgi/belge taleplerini de yanıtsız bırakan Nükhet Hotar, rektörlüğü boyunca milletvekillerince birçok soru ve araştırma önergelerine konu olarak TBMM’nin gündeminden de düşmedi.

EĞİTİM SEN: BENZERİ ATANACAK

Son dönemde canlı hayvan deney laboratuvarı kurması ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisinde baskı ve hukuksuz görevlendirmeler nedeniyle istifa eden doktorlar ile gündeme gelmeye devam eden Hotar’ın büyükelçi olarak atanması hakkında Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez tepki gösterdi.

Körükmez, “Nükhet Hotar rektörlüğü döneminde maalesef üniversitede teamül ve hukuka aykırı pek çok işleme imza attı. Arkasından gelecek rektör yine atama yöntemi ile gelecek. Oysaki rektörlerin üniversite içinden demokratik seçimler yoluyla belirlenmesi gerekir. Atama usulü devam ettikçe Nükhet Hotar ve benzeri rektörleri görme ihtimalimiz maalesef ki çok fazla. Yine de yeni rektörün Hotar döneminde kasıtlı ve yanlış idari işlem tesis edildi. Halihazırda gerek sendikamız gerekse de yanlış idari işlemlerin mağduru olmuş kişilerin açtığı çok sayıda dava devam etmektedir. Bu davalar mahkeme önünde karara bağlanacak olsa da yeni rektörün bu işlemleri düzeltmesini umuyoruz ve talep edeceğiz” diye konuştu.


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