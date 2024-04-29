AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu oy oranına sitem etti: Çok ayıp ettiniz

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:44

Gaziantep’in Şahinbey Kapcağız Mahallesi'nde fide dağıtım töreninde konuşan AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yerel seçimlerde verilen yüzde 53'lük oy oranını beğenmedi, çiftçiye sitem etti. Tahmazoğlu, “Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçiminde yeniden Şahinbey Belediye Başkanı seçilen, ancak 2019'a göre yüzde 7 civarında oy kaybına uğrayan AKP’li Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü’nde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuştu.

ÇİFTÇİYE SİTEM ETTİ: ÇOK AYIP ETTİNİZ!

Seçim sonuçlarına da değinen AKP'li Tahmazoğlu, verilen yüzde 53'lük oy oranını beğenmeyerek çiftçiye şu sözleri söyledi:

“Biz seçimden önce şunu söyledik; biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. 4,5 ile 5 ile geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Eğer bir eksiğimiz varsa onu da söyleyen, yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes, ‘her şey tamam’ dedi. Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Biz bütün destekleri vermişiz, notumuzun kaç olması lazım 100 üzerinden 100. Bize 100 üzerinden notu kaç verdin? Vallahi çok ayıp ettiniz yani. Yüzde 53 oy verdin. Biz yüzde 50’lik oy merci değiliz dedik. Size söyledik. Ben sözümü şöyle verdim; dedim ki, ‘Ben çiftçinin ihtiyacı olan Fırat’ın suyunu Gaziantep’e getirmek istiyorum.’ Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz... Elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim, bak Şahinbey’in çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi, biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimizi zayıflattınız. Ben onun için özellikle Kapcağız köyü biraz bizi üzdü, sağlık olsun.”

“ORUCU BİZİMLE TUTUP, İFTARI BAŞKASIYLA AÇARSANIZ BU OLMAZ”

Seçimlerde AKP’ye oy veren ilçeleri açıklayarak teşekkür eden Tahmazoğlu, “Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama bir de bir hak var. Siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyorsunuz ona yevmiye ödeyeceksiniz. Ama yevmiyeyi ona değil de çalışmayan birine ödüyorsunuz. Bu adalet olur mu? Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani. Artık o da sizin takdirinize kalmış” dedi.

"VATANDAŞI SORGULAMAK YERİNE KENDİNİ SORGULA"

Tahmazoğlu'nun bu konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li eski meclis üyesi Uğur Kalkan da, "Bu tarz konuşmaları dağıtım törenlerinde ve toplantılarda sıklıkla duymaya başladık. Fırına yıkıma gidip; ekmeklerin pişmesini beklemeyen, hamurları kamyona yükleten belediye başkanısın sen. Milletin evini yıkmaya giderken, çekirdekleri hazırlayın diye paylaşım yapan belediye başkanısın sen. Bence vatandaşı ve kararlarını sorgulamak yerine; kendinizi sorgulasanız daha doğru yapmış olursunuz" sözleriyle tepki gösterdi.