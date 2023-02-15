AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'Hesap vermeli' çıkışı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:18

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:18

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan ve 35 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan depremlerin ardından başlatılan soruşturmalarla ilgili savcılara çağrıda bulundu.

Yargılamaların sadece müteahhitlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Tayyar, "Sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli” dedi.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar önemli.

Yapanın yanına kâr kalmamalı.



Sadece müteahhitler değil yapı denetim şirketleri gibi sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli.



Savcılarımızdan vatandaş olarak beklentimiz budur. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 15, 2023

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar önemli. Yapanın yanına kâr kalmamalı. Sadece müteahhitler değil yapı denetim şirketleri gibi sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli. Savcılarımızdan vatandaş olarak beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.