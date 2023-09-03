AKP'li Sırakaya'dan 'gurbetçi' çıkışı: Onlar bu ülkenin birer vazgeçilmezi, kırmızı çizgisidir

Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:55

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile görüştü.

Gurbetçilerin Türkiye'den çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini belirtti.

Her yıl Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Sırakaya, "Geçen seneye kıyasla bu sene gelen araç sayısında ağustos sonu itibarıyla yüzde 9'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Gelen vatandaş sayısında da yüzde 5'lik bir artış oldu. Ülkemize gelen gurbetçi sayısında artış olmasına rağmen gümrük sahasındaki bekleme sürelerin daha düşük seviyede seyrettiği görüyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'yi her yıl çok sayıda gurbetçi vatandaşın ziyaret ettiğini ifade eden Sırakaya, gurbetçi vatandaşların ülkelerine ekonomik açıdan da ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu, onları çok önemsediklerini ifade eden Sırakaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dönem içerisinde maalesef ülkemizde kimi çevrelerin yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza karşı oluşturulmaya çalışılan bir hasmane tutumun, bir düşmanlık profilinin oluşturma gayretlerinde büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi, bu konuyla ilgili olarak siyaseten yapacağımız mücadeleyle birlikte önümüzdeki süreç içerisinde bunun hukuki mücadelesini de yapmakta kararlı olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, tıpkı yurt içinde yaşayan insanlarımız gibi bu ülkenin birer asli unsurudur, vazgeçilmezidir, kırmızı çizgisidir."

Sırakaya, Edirne'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan TRT kameramanı Berk Söylemez'e de acil şifalar dileyerek, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Konuşmasının ardından Sırakaya, Türkiye'den çıkış yapan gurbetçilerle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Sırakaya'ya ziyaretlerinde AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AKP Edine İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.