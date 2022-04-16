AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi bir yıllık bütçeyi 3 ayda bitirdi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına 2022 mali yılı bütçesi için ek mali bütçe görüşmeleri damga vurdu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2022 mali yılı bütçesi için ek yaklaşık 160 milyon liralık mali bütçe yapılması için meclise önerge getirdi.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, ek mali bütçe mecliste tartışmalara neden olurken, CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, üç ayda bir yıllık bütçenin bitirildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.
“3 AYDA BÜTÇEYİ NASIL BİTİRDİNİZ?”
Turgay Şahin, 13 yıldır belediye meclisinde görev yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, “Üç ayda yaptığımız 1 milyar 200 küsur milyon liralık bütçe bitmiş. Ben buna oy versem vicdanen rahatsız olurum. Biz burada ek bütçeler yaptık. İlçe belediyelerinin de yaptık. Ama bunlar dokuzuncu, onuncu, on birinci ayda gelir. Gelirle gideri denkleştirmediği zamanda ek bütçe olur. Onları tabi ki destekleriz ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir büyükşehir belediyesinin devasa bütçesi üçüncü ayda stop etmiş. Bir açıklayın da biz ona göre bir şey diyelim” dedi.
“BÜTÇE BİTMEDİ, TEDBİR ALDIK “
Başkan Murat Zorluoğlu eleştirilere cevap vererek bütçenin bitmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
*Bir kere bütçe bitmedi. Var olan bütçe bitti diye bu iş yapılmadı. Mesela Yol Dairesinin bir ödeneği var. 2021'in Kasım'ında koyduğumuz bir öneri var.
*Beton ve çimento gibi temel yol malzemelerimizin o zamanki fiyatları ile bu zamanki fiyatları arasında ciddi bir fark var. En fazla yol dairesine bütçe verdik.
*Bütün her şeyde artış var. Dolayısıyla şimdi ihaleleri yapmak zorundayız, işe başlayacağız. Sezon başlıyor. Dolayısıyla bu bütçeyi oluşturmamız gerekiyor.
*Mevcut koyduğumuz bütçe yetersiz. Biz Kasım ayında bu bütçeyi yaptığımızda enflasyon neydi? Şimdi memurlara mesela ciddi bir enflasyon farkı geldi.
*Şimdi Temmuz ayında bizim sözleşmelilerimizin süresi bitiyor. Bizim Temmuz ayında işçilerimize enflasyon oranında zam yapmamız gerekecek.
*Bütün bunları öngörmemiz mümkün değildi. Bunları öngörmemiz mümkün olmadığından 2022 yılının bütçe uygulamasında önümüzdeki aylarda sıkıntıyla karşılaşmamak için biz tedbir alıyoruz.
*Getirip getirip yumurta kapıya dayandığında değil önceden tedbirimizi aldık, bütçemizi yaptık, meclisimize sunuyoruz. İnşallah 2022 yılını da sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde geçiririz.
Tartışmalara rağmen ek mali bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.
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