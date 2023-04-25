AKP’li Tuğrul Türkeş'ten HÜDA PAR tepkisi: 'Yapsın da görelim'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:29

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:03

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gün sayarken AKP milletvekili ve 28. Dönem AKP Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkeş, HÜDA PAR'dan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında değerlendirmelerde bulunan Türkeş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ‘Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor’ sözlerinin hatırlatılması üzerine HÜDA PAR’a da tepki gösterdi.

Türkeş, “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim” dedi.

"BENİ İHRAÇ ETTİLER"

Türkeş, kendisinin neden AKP’de siyaset yaptığını ise "Ben kendi irademle Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkıp tay tay tay yürüyerek AK Parti'ye gitmiş değilim. 2015 yılında Türkiye'de iktidar oluşamadı. AK Parti iktidardan düşmüştü, yani milletvekili itibarıyla ve yeni bir hükümetin oluşturulamaması neticesinde seçim önlemeye gitti Türkiye. Orada bana bir anayasal görev teklif edildi. Yani '2 aylık bir seçim hükümetinde görev yap' dediler; ben de bunu kabul ettim. O dönemin MHP yönetimi bunu kendilerine karşı bir başkaldırı olarak nitelendirdiler ve beni ihraç ettiler. Ama ben ona yasal bir ihraç demem. Hal öyle olunca; ben de siyasette devam etmek istiyordum, AK Parti'den de bir davet var. Ondan sonra da AK Parti'ye geçtim ve 2015'ten beri de kesintisiz 8 yıldır AK Parti'de hem milletvekilliği yapıyorum hem de siyaset yapıyorum” diye açıkladı.