AKP'li Turan'dan 'köprü' açıklaması: 'İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi?'
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, köprülerde şirketlere sağlanan geçiş garantisi eleştirisine, "Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır" yanıtını verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 200 liralık geçiş ücreti ve günlük 45 bin araç garantisi ile eleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da tartışma konusu oldu.
Köprüyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden gelen ‘geçiş garantisi’ eleştirilerine cevap veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ben de Malatya'nın Kömürhan Köprüsü'nden geçmiyorum ama para veriyorum. Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır" dedi.
Bülent Turan, "geçiş garantisi" ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz. Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum ama parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek ‘geçmeden’. Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için. Olması zaten başka usulle yapılsa gene kamu bütçesi konulacaktı.”
'İNSANLARA BU DENİR Mİ, NE ÇETESİ NE BEŞİ?'
Turan, köprüyü inşa eden dört firma olduğunu belirterek, o firmalardan birinin CHP’li isme ait olduğunu öne sürdü. Turan, köprüyü yapan firmalardan Limak’ın adını anarken “Beşli çeteden” ifadesiyle karşılık verince kızarak “İnsanların işini firmasını mezhebine dinine siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. Ama dört firma ortak yaptı. İkisi Kore firması geçiyorum, birisi Limak Nihat Özdemir malumunuz. Beşli çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi? Peki dördüncü firma kim? Biliyor musunuz? Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili, arkadaşlar ayıp değil mi ya?” ifadelerini kullandı.
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