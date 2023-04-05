AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı: İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gün sayıyor. İngiliz haber ajansı Reuters tarafından yayımlanan analizde, Muharrem İnce'nin seçimleri ikinci tura taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'can simidi' olabileceği yorumu yapıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak adaylığını resmileştirmişti.
İngiliz haber ajansı Reuters, “Ayrıksı aday, kafa kafaya giden seçimlerde Erdoğan’a can simidi olabilir” başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı.
Haberde, İnce’nin 2018’deki seçimlerde de Erdoğan’a karşı kaybettiğine dikkat çekilirken İnce’nin seçim yarışını erken bırakmak istemediğini söylediği de vurgulandı.
Reuters'a konuşan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını söyledi. Ancak aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.
Yine ajansa konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili ise, parti tarafından yapılan anketlerde İnce'nin oy desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- Kılıçdaroğlu bu kez Astsubaylara seslendi