AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı: İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:59

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak adaylığını resmileştirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters, “Ayrıksı aday, kafa kafaya giden seçimlerde Erdoğan’a can simidi olabilir” başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Haberde, İnce’nin 2018’deki seçimlerde de Erdoğan’a karşı kaybettiğine dikkat çekilirken İnce’nin seçim yarışını erken bırakmak istemediğini söylediği de vurgulandı.

Reuters'a konuşan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını söyledi. Ancak aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.

Yine ajansa konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili ise, parti tarafından yapılan anketlerde İnce'nin oy desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu söyledi.