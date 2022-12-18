AKP'li yönetici istismarcı Yusuf Ziya Gümüşel için dua istedi, tepki çekince sildi

18 Aralık 2022 Pazar, 14:56

AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve Muhtarlardan sorumlu Daire Başkanı Murat Müjdeci, kızını 6 yaşında evlendiren ve geçtiğimiz hafta tutuklanan İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel için sosyal medya hesabından dua istedi.

Gümüşel'in fotoğrafını paylaşan Müjdeci şu ifadeleri kullandı:

"Müslüman Müslümanın zor durumuna sevinmez. Müslüman kardeşinin derdi ile dertlenir. Tüm Kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorumç Elbet inananların İmtahanı Ağır olur. Rabbim temize çıkartsın feraha kavuştursun. İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yâr ve yardımcısı olsun."

Müslüman Müslümanın zor durumuna Sevinmez

Müslüman Kardeşinin Derdi ile Dertlenir.



Tüm Kardeşlerimizi duâ Etmeye Dâvet Ediyorum.



Elbet inananların İmtahanı Ağır olur.



Rabbim Temize Çıkartsın Feraha Kavuştursun

İslam Düşmanlarını Sevindirmesin

Allah Yâr ve ayardımcısı Olsun pic.twitter.com/pgNhrU9LmC — Murat Müjdeci (@mrtmujdeci) December 17, 2022

Bir diğer paylaşımında da ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı etiketleyen Müjdeci, şu ifadeleri kullandı:

"Âlimlere, büyük zâtlara ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek gerekir. Çünkü Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: 'De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.' (Zümer sûresi, 39/9)"

Şenocak ise daha önce, "Daha 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Yavrunu cehenneme attın" sözleriyle tepki çekmişti.

Müjdeci, gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımları sosyal medya hesabından sildi.

