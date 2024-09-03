AKP'liler Homeros isminden rahatsız oldu

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:24

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:24

İzmir’de Bornova Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında AKP grubu, “Homeros Vadisi’nin ismini Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey’e soyadı olarak Atatürk’ün verdiği Ergin Akın ismiyle değiştirilmesini istiyorum” teklifinde bulundu.

“DUYMAMIŞ OLAYIM”

Teklifi dinleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, “Fuara gittiniz mi? Fuarda belediyemizin standı var, standın 4’te 1’ini Homeros’a ayırdık. Homeros Bornova için çok büyük bir şans. Batı medeniyetinin özellikle edebiyatın temellerini atan kişinin, dünyada İncil’den sonra en çok okunan İlyada ve Odysseia’nın yazarı Homeros’un adını silmekle ilgili önerinizi ne siz söylemiş olun, ne ben duymuş olayım. Çünkü biz, Bornova Belediyesi’nin temel hedeflerinden biri de Bornova’yı tüm dünyaya Homeros diye tanıtmak. Homeros, Yunanlılara ait bir kavram değil. Homeros’un yaşadığı yer neresi kapsamında bir tartışma var. En kuvvetli iddia Bornova ve biz bu iddiayla birlikte Bornova’nın dünyaya tanıtılmasıyla ilgili bir çalışma içindeyiz. Homeros gibi bir değerin adını buradan silmek, türevi, integrali literatürden kaldırmak gibi bir şey. O bizim yapacağımız bir şey değil. Bence hiç söylememiş olun” dedi.

“EN BÜYÜK KÖTÜLÜK”

Eşki, Homeros’un ismini Bornova’dan silmenin en çok Yunanlıların hoşuna gideceğini vurgulayarak, “Homeros Yunanlılara ait değil, tüm dünyanın ortak değerlerinden bir tanesi. Dede Korkut diye bizim kültürümüzde büyük bir değer var, onu evrenselleştirmeye çalışalım. Bence Homeros dünya için neyse bizim medeniyetimizde de Dede Korkut o, onu büyütmeye çalışalım ama var olan kültürel değeri yok etmek, ismini silmek… Yunan işgali diyoruz ya, biz buradan Homeros’un ismini silelim, bayıla bayıla bunu kutlarlar. Böyle bir değeri çöpe atmak Bornova’ya yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.