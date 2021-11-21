AKP'lilere seslenen Babacan muhalefetteki 'grubu' hedef aldı

21 Kasım 2021 Pazar, 17:35

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, konuşmasında AKP'lilere seslendi.

'Marjinal bir grubun' olduğunu savunan Babacan, "Daha muhalefetteyken parmak sallıyorlar, görüyoruz. Merak etmeyin, bu devirler artık bitti" dedi.

Babacan'ın açıklaması şöyle: