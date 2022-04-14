AKP'nin 'çalışma durdu' iddiasına Tunç Soyer'den görüntülü aramayla yanıt

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:28

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı ikinci oturumu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporları oylanarak kabul edildi.

Oturuma Narlıdere Metrosu tartışması damgasını vurdu.

Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Özgür Hızal’ın Narlıdere Metrosu inşaatındaki çalışmaların durduğu iddiası üzerine Başkan Tunç Soyer, yüklenici firma Gülermak A.Ş. Proje Müdür Yardımcısı Serhan Arda’yı görüntülü arayarak çalışmaların nasıl gittiğini sordu.

İnşaat alanındaki Arda, “Narlıdere metro hattında çalışmalarımız devam ediyor Başkanım. Şu anda Dokuz Eylül istasyonundayım. Gece mesaisinde arkadaşlarım devam ediyor. Biz de onları teftişindeyiz. Şantiyemizde gündüz gece olarak 611 çalışanımız var” dedi.

Şantiyedeki çalışma görüntüleri ise canlı yayında meclis salonuna yansıtıldı.

SOYER 2021 FAALİYETİNİ ANLATTI

Soyer oturumda Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılındaki faaliyetlerinden öne çıkanları da anlattı.

“Cesaret” ve “uyum” kavramlarının önemini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

“Birbirine zıt gibi görünen bu iki kelime, İzmir’de üç yıldır sergilediğimiz duruşun kısa bir özetidir. Çünkü kişisel menfaatlerin yerine uyumu savunmak, cesaret ister. Gündelik, dar, basmakalıp dogmalara sığınmak yerine, doğayla ve birbirimizle uyumu savunmak cesaret işidir. Birbirimizle helalleşmek ve ortak aklı savunmak yazık ki ülkemizde bir cesaret meselesidir. Değişimle uyum sağlayacağız demek, aslında ‘Biz buraya emniyetli sularda yüzmek için gelmedik’ demektir. Düzenin tekerine çomak sokmaktır. Geçmişle uyumdan bahsetmek bu ülkede cesaret işidir. Vicdan ve siyaseti aynı cümlede yan yana kullanmak, cesur olmayı gerektirir. Hamaset yapmak, bölmek ve parçalamak yerine kardeşliği ve barışı savunmak cesaretin aynasıdır”

Başkan Soyer gelecek yıllarda hem İzmir’de hem de Türkiye’de bu iki kavrama daha fazla ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biliyoruz ki, bu ikisine sahip olmadan hedeflediğimiz faaliyetlerin hiçbirini, ne metroları, ne yolları, ne de diğerlerini tamamlayamayız. Cesaret ve uyum olmadan, bu şehirde refahın büyümesini ve adil paylaşımı sağlayamayız. Göreceksiniz, 2022 cesaret ve uyumu daha da çoğalttığımız bir yıl olacak. Bu sayede İzmirlilere verdiğimiz sözlerin tümünü ve fazlasını en iyi şekilde yerine getireceğiz.”