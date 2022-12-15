AKP’nin ilçe başkanı milletvekilinin bürosunda dansöz oynattı!

AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ofiste dansözle 'eğlendiği' görüntüler sosyal medyaya düşünce istifa etti. Günaydın’ın eğlendiği ofisin AKP İzmir Milletvekili Atila Kaya’ya ait olduğu ortaya çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Aralık 2022 Perşembe, 16:55
AKP’nin ilçe başkanı milletvekilinin bürosunda dansöz oynattı!
Abone Ol google-news

AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, AKP İzmir Milletvekili Atila Kaya’ya ait ofiste dansözlerle 'eğlendiği' görüntüler sosyal medyaya düşünce istifa etti. 

Günaydın, arkadaşları ve iki dansözle birlikte bir ofiste içki masası kurup dansöz eşliğinde eğlendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Selman Günaydın'ın istifasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selman Günaydın, "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşerilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" sözleri ile istifasını duyurdu.

VEKİLİN ODASI

Konak ilçesinde dansöz oynatılan ofisin AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya ait olduğu iddia edildi. 2 yıldır ilçe başkanlığı yapan Günaydın, AKP İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapmıştı.


AKP Mahmut Atilla Kaya Torbalı İzmir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler