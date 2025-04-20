AKP’nin kalesi olarak görülen Yozgat’ta meydan doldu taştı: ‘Zulme susmadılar’

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

CHP’nin kentlerde yaptığı “milli irade” mitinglerinin ikincisi Yozgat’taydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 350 traktörlük konvoyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son genel seçimde yüzde 76 oy aldığı Yozgat’a geldi.

Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen eylemlerde Yozgatlı çiftçilerin aldığı trafik cezalarını İmamoğlu’yla yarı yarıya ödemişti. Meydanda İmamoğlu’nun özgürlüğü için yapılan imza kampanyası kapsamında imza kâğıtları da gezdirildi. Hafif yağmur ve rüzgâr eşliğinde meydandaki yurttaşlara seslenen Özel, Yozgat’ın yaptığı eylemlerle iktidarın ezberini bozduğunu vurguladı. Özel, “Ezberlemişler, ‘Yozgat bizimdir. Başkasına oy vermez. Tepki vermez. Eylem yapmaz’ diyorlar. İşte Yozgat, o ezberi bozdu. Yozgat onlara oy verdi diye, çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır, bu millet uyanmıştır. Yozgat zulme susmamış, bugün de bu meydana sığmamıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yozgat’a son geldiğinde kalabalığı yetersiz bulduğunu söyleyen Özel, “Erdoğan, Yozgat’a kızma, o dolduramadıkları yeri bugün biz doldurduk. Bugün tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle Yozgat’tayız. Sadece meydan değil, meydanın ötesinde, bariyerlerin etrafı, ara sokaklar, her tarafta ayrı bir miting var” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A MEYDAN GÖNDERMESİ

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a geldiğinde 1924’te söylediği, “Bozok Yaylası’nın yiğit evlatları var olun” sözlerine gönderme yapan Özel, “Yozgat’ın kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Yozgat’ta yüzde 4 oy çıkardığımız da oldu, milletvekilleri çıkardığımız da oldu. İşte demokrasi tam olarak budur. Sandıkla gelen, sandıkla gider. Ama seçimle işbaşına gelenler, şimdi seçimle gitmek istemiyorlar. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir. Türkiye’nin Yozgat’tan duyacak çok şeyi var. Bu iktidarın, bu meydanda görmesi gereken çok şey var. Yozgat, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 76 oyla desteklemişken bugün bu yapılana itiraz ediyorsa, doğru meydan bu meydandır Erdoğan” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİNİN BORCUNU KAPATTIRDIN’

İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki soruşturmalarını anımsatan Özel, “Sen geçmişin mağdurusun, bugünün zalimisin Erdoğan. Bu yaptığın yiğitlik değil, korkaklıktır. AK Parti’nin içinde de bu tutuklamanın partiyi erittiğini, milletin tepkisini topladığını, Türkiye’ye hiçbir faydasının olmadığını, ekonomiyi de bozduğunu söyleyen aklı selim insanlar var. Ümit ederim onların sesi duyulur” dedi. Tutukluluğun ekonomiye etkisine de değinen Özel, “Türkiye’deki bütün çiftçilerin bankalara bütün borcunu faiziyle birlikte kapatsan 1 trilyon lira. Yakılan paranın yarısı bile değil. Bütün borçları kapatıp kalan parayı bölüştürsen her çiftçiye 412 bin lira para veriyorsun. Bu para sırf rakibini elemek için, İmamoğlu’ndan kurtulmak için harcadı” ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini, “AK Partililere ve MHP’lilere, vicdanlarına sesleniyorum. Bu haksızlık yapanları, kul hakkı yiyenleri, bu iftira atanları daha fazla sırtınıza taşımayın. Atın onları sırtınızdan. Sizi korkutuyorlar ki ‘CHP gelirse kötü olur.’ Kimsenin ne yaşam biçimine müdahale edecek ne de kimsenin geleceğinden endişeleneceği herhangi bir kısıtlama olacak. Sözüm olsun ki bu son cumhurbaşkanı gibi sıkışınca size ‘Al ananı da git’ diyenlerden değil, ilk cumhurbaşkanı gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ diyenlerdeniz biz” diyerek bitirdi.

'TURP İLE ŞALGAM İLE DEVLET İDARE EDİLMEZ'

Mitinginde çiftçiler adına konuşan Abdullah Ceylan, “Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz. Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız. Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız” dedi.

MEYDANA TRAKTÖRLE GİTTİ

Çiftçiler CHP lideri Özgür Özel’i şehir girişinde traktörleriyle karşıladı. Burada kendisi de bir traktörün direksiyonunun başına geçen ve kasket takan Özel, “Çocukluğum zaten traktör üstünde geçti, Yozgat’ın sesini Türkiye’ye duyuracağız” diyerek traktörle miting meydanına hareket etti. Özel’e traktörlerden oluşan bir konvoy eşlik etti.

'YOZGAT KİMSENİN KALESİ DEĞİL'

Yozgat il başkanı Abdullah Yaşar, meydana tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. İmamoğlu meydanda mesajında şunları söyledi: “Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sandığı bekliyordu. Ama iktidar 19 Mart’ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir etti. 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler. Arkadaşlarımı tutukladılar. İspatsız, delilsiz, gizli tanıkların yalan beyanlarıyla hazırlanmış bir davayla beni zindana atıp seçimi garantiye alacaklarını zannettiler. Artık millete saygı duymaz hale geldikleri için kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı. Hesaplarını bozdu. Kimse Yozgat’ı kalesi gibi görmesin. Yozgat şu ya da bu şahsın değil, cumhuriyetin kalesidir. Milli egemenliğin, demokrasinin kalesidir.