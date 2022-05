AKP'nin kalesinde iktidara 'hayat pahalılığı' isyanı

08 Mayıs 2022 Pazar, 11:34

TÜİK, nisan ayı tüketici enflasyonunu yüzde 69.97, ENAG ise 156.86 olarak açıkladı. 2018 seçimlerinde AKP'nin yüzde 59.5 oy aldığı Konya'da halka “Pahalılıktan yakınanlar abartıyor mu sizce? Neden bu hale geldik?” sorusu yöneltildi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre yurttaşlardan biri, "Şu an evi kira olanlar evine ve çocuğuna bakamıyor. Bebek bezi 40 liraydı şimdi 100 liraya yükseldi. İnşaatta çalışıyorum, gelirim giderimi karşılamıyor ve zorlanıyorum. Boş kaldığım bir vakit yok her gün çalışıyorum ama bir kenara birikimim yapamıyorum. Önceden birikim yaptığımız paralar da bitti ve şu an ekside çalışıyorum. Bu hale gelmemizde bütün suç hükümetin" dedi.

Yurttaşların verdiği yanıtlardan bazıları şu şekilde:

Ayşe Çalışkan: Hayat pahalılığı bir gerçek. Herkes mağdur. Bir ayçiçeği yağı 200 lira olursa bu millet ne yiyip ne içecek? Herkes asgari ücretle geçiniyor. Ben emekliyim ve 2 bin 750 lira aylık alıyorum. Kirada oturuyorum, nasıl geçineceğim ben? Allah hakkımızda hayırlısını versin artık. İyi günlerde değiliz. Geçimimi sağlamak için ek iş olarak hasta bakıcılığı yapıyorum. İki tane evladım var ikisi de okuyor. Kiram uygun olmasına rağmen geçinemiyorum. Bir kömür almaya kalksak tonu 3 bin lira. Doğalgazla bir odayı bile yaksak 500 lira fatura geliyor. Hakkımızda hayırlısı…

Yusuf Akgül: Hayat çok pahalı. Allah herkese sabır versin. Şu an evi kira olanlar evine ve çocuğuna bakamıyor. Bebek bezi 40 liraydı şimdi 100 liraya yükseldi. İnşaatta çalışıyorum, gelirim giderimi karşılamıyor ve zorlanıyorum. Boş kaldığım bir vakit yok her gün çalışıyorum ama bir kenara birikimim yapamıyorum. Önceden birikim yaptığımız paralar da bitti ve şu an ekside çalışıyorum. Bu hale gelmemizde bütün suç hükümetin.

Ahmet Olgun: Her şey ortada, bizi yönetenler bu hale getirdi. Ben ve eşim de emekliyiz ama ortalık çok pahalı. Bir domatesin kilosu 25 lira, vatandaş ne yapsın, her şeye zam geliyor. Daha dün Denizli'ye bir hastam için gidip geldim, 1300 lira benzin parası verdik. Bu gidişle çok zor.