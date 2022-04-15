AKP’nin kanun teklifine AKP'li Ramazan Can'dan itiraz: 'Bu taleplerin sonu yok'

15 Nisan 2022 Cuma, 16:52

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' iki gün süren görüşmeler sonunda kabul edildi. Komisyonda stajyer avukatın sigortalı bir işte çalışmasına imkân veren madde tartışıldı.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre; teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, stajyer avukatın başka bir işte sigortalı çalışmasına olanak sağlayan birinci maddede problemler olduğuna dikkat çekerek, kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmelerine kadar üzerinde çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

AKP’Lİ CAN: “BU TALEPLERİN SONU YOK”

Hukuk fakültelerinin sayısında yaşanan artış ve akabinde hukuk öğrencilerinin yeterince yetişemediğini işaret eden Ramazan Can, bu açığın en azından stajda kapatılması gerektiğine inandığını söyledi.

Can, “Bizim staj aşamasında, özellikle adliyelerde ve barolarda dirseğimizi çürütmemiz lazım, terimizi akıtmamız lazım” diyerek şunları ifade etti:

“O dönem hatalar yapılabiliyor. Görüyorsun duruşmada nerede oturacağını bilemeyen avukatları. Stajdaki gerekli desteği almadığından dolayı bu noktadayız. Şimdi, insani olarak düşünüyoruz; ben devlet memuruyum, bana staj imkânı verilsin; bu insani. Ondan sonra işin içerisine nafaka boyutu giriyor yani ben nafakamı nasıl temin edeceğim? İyi kötü işte bir ekmeğim var. Arkadaşlar, bunun sonu nereye gidiyor biliyor musunuz? Şimdi yarın diyecek ki; ‘Ben sağlık memuruyum, hemşireyim ya da polisim, avukat da oldum. O zaman kurum içi bir yükselme sınavı açın ya da benim kadromu verin ya da benim başka kurumla...’ diyecek.

BİR İLERİ AŞAMASINDA ŞU OLACAK: ‘EFENDİM, BEN ARABULUCULUK YAPIYORUM, UZLAŞTIRICILIK DA YAPIYORUM. E, AVUKATLIK NİYE YAPMAYAYIM?’

Bu da gerçekten mantıklı bir talep. Yarın bunlar da gelecek. Biz bunu taşeronlarla ilgili yasada gördük arkadaşlar. Bu taleplerin sonu yok. Bu talepler şu an meşru ve makul de görülebiliyor ama muhtemel önümüzdeki şeylere de bakmamız lazım. Dolayısıyla bu manada hayat bir risktir, siyasi tercihler de risktir; memuriyette de tercihler risktir. Ya avukatlık, ya hâkimlik, ya savcılık ya da memuriyete devam edeceksin. Madem sen memur olmak “avukatlık” sıfatını almak istiyorsun, biz sana bir ücretsiz izin hakkı verdik; git, yap, gel.”

“GENEL KURULA KADAR ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM”

Can, avukatların başka iş yapıp yapmamasıyla ilgili, bağdaşıp bağdaşmamayla ilgili bu yüzden problemler olduğuna dikkat çekti, “Bütün bunlarla ilgili -en azından Genel Kurul’a gelene kadar- bir çalışma yapmamız lazım diye düşünüyorum ben” dedi.

“AK PARTİLİ CAN’IN AÇIKLAMALARI MADDENİN KOMİSYONA GETİRİLME AMACINI ORTADAN KALDIRDI”

Komisyonda konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP’li Ramazan Can’ın açıklamalarının, birinci maddenin komisyona getirilme amacını ortadan kaldırdığını ifade etti, “Ona bile sorulmadan, onun bile görüşü alınmadan at imzayı, gönder buraya, olmaz” dedi.

Kanun teklifinde yer alan birinci maddede avukatlığın alternatif iş haline getirildiğini kaydeden Bülbül, “Bu maddeyle her ne kadar bu pozisyonlarda bulunan ve avukatlık stajı yapmak isteyen kişiler için olumlu gibi görünse de avukatlık mesleğinin itibarını azaltan bir düzenleme. “İkinci işi avukatlık” anlamına gelecek bir düzenleme. Avukatlık stajı mesleğin başlangıcıdır. Avukatlık stajı bir kurs ya da sertifika programı değildir. Siz bu durumda bir kurs, bir sertifika programı hâline getiriyorsunuz stajı. Avukatlık stajının özüyle bağdaşmayan bu düzenleme, mesleği bir alternatif iş hâline getirecektir. Bir stajyer avukat en azından ulaşım ve yemek giderini karşılayabilsin diye giyim mağazasında satış danışmanlığı da yapabilir, bir lokantada garson da olabilir” diyorsunuz arkadaşlar” değerlendirmesinde bulundu.

“STAJYER AVUKATLARIN DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYAR”

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da stajyer avukatların sigortalı bir işte çalışmasına olanak sağlamak yerine staj süresi boyunca asgari ücret ödenmesini önerdi. Stajyere ödenecek asgari ücret maliyetinin 1 milyar 275 milyon lira olduğunu belirten Aydoğan, “Yargısal gelirlerden de pay ayırarak asgari ücret öderseniz kimse kimsenin kapısında kul olmayacak, köle olmayacak” diye konuştu.

Komisyonda muhalefetin Adalet Bakanlığı tarafından stajyer avukata asgari ücret ödenmesine yönelik teklifi, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.

“TBB’NİN KONTROL MEKANİZMASI OLUŞTURMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Düzenlemede yer alan birinci madde üzerindeki görüşmelerin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Veli Küçük söz aldı. Türkiye’de şu anda 25 bin 884 stajyer avukat olduğuna dikkat çeken Küçük, şunları kaydetti:

“Staj döneminin verimli, başarılı ve hukuk fakültesi eğitimi döneminde alınan bilgilerin yaşama geçmesi noktasında etkili, yoğun ve deneyime açık bir çerçevede oluşması çok kıymetli. Düzenlemenin 1’inci maddesi bu anlamda çok ciddi ölçüde sorunlar yaratabilecek içerik taşımaktadır. Sigortalı çalışma unsurunun en olumsuz hâliyle konsantrasyon ve staja odaklanma noktasındaki unsurların tamamını ortadan kaldıracağını düşünmekteyiz. Hangi işlerin stajın yapısına, stajın mahiyetine uygun olup olmadığı ve yaşamsal anlamda, fiiliyatta da sorun yaratacağı noktasında baroların değerlendirme yapabilme, kontrol mekanizması oluşturabilme imkânının da çok zor olacağını hatta mümkün olamayacağını ifade etmek istiyorum.”

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Avukatlık Kanunu teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.