AKP’nin seçim yatırımı: Fay hattına hastane!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:48

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, mevcut hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle hastaların yeterli hizmet alamadığı Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi’nin yeni binasının fay hattının üzerine yapılacağını bildirdi.

İktidarın 5 yıl boyunca çalışma yapıldığını ifade eden Ensar Aytekin, “AKP’nin akla zarar, bilimle zerre alakası olmayan, bilim insanlarını dinlemeyen ben yaptım oldu diyen anlayışı şimdi de Balıkesir Edremit’te kendini gösteriyor. İlçemizdeki hastane gerekli sağlık hizmetini karşılamada yetersiz kalıyor. Yaz aylarında nüfusu milyona dayanan ilçedeki mevcut Devlet Hastanesi ihtiyaçlara cevap veremiyor. Hem çalışan sağlık emekçileri konudan mağdur, hem de vatandaş mağdur. 5 yıl boyunca defalarca soru önergelerine konu ettik. Bölgenin nüfusu yaşlı dedik, kalp damar hastalıkları yüksek dedik. İlgili klinikleri dahi açmaktan aciz iktidar, sadece Edremit halkının ağzına bal sürüp, ‘büyük bir hastane yapacağız, sorunu çözeceğiz’ diyerek günü geçiştirdi” diye konuştu.

“EL İNSAF! 5 YIL BOYUNCA ELİNİZİ TUTAN NEYDİ?

“Şimdi ise öğreniyoruz ki 8 Mayıs’ta yani seçimlerden 1 hafta önce ihale yapılacak” diye devam eden Aytekin, “El insaf! 5 yıl boyunca elinizi tutan neydi? Neden çözemediniz? Üstelik hastanenin yeni yeri de mevcut yerine yakın bir yer olarak planlanmış. Bu nokta fay hattı üzerinde. Ve bölgedeki fayın 7’nin üzerinde bir deprem üretme riski mevcut. Yani AKP giderayak seçim öncesi, fay hattına hastane yapmayı yatırım diye pazarlamaya çalışıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok?” ifadelerini kullandı.

“BU HASTANE ORAYA YAPILMAYACAK”

Durumu “tam bir skandal” olarak yorumlayan CHP’li vekil, “Hukuk dışıdır. Buradan AKP’lilere söylüyoruz. O hastaneyi Edremit halkı orada istemiyor. Edremit Devlet Hastanesini Edremit’in dışına yapmak akıl kârı değildir. Hastaneye ulaşım için nice ağaç kesilecek, yol açıyoruz diye nice saçma sapan işler, ihaleler yapılacak. O hastaneyi biz yapacağız. 14 Mayıs’ta 20 yıldır sömürdüğünüz halk size hak ettiğiniz cevabı verecek, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve biz iktidar olacağız. Ve Edremit’imize hastaneyi biz, doğru yerinde yapacağız” dedi.