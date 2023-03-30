AKP'nin toplumu getirdiği son nokta: 'Erdoğan için canlı bomba olurum...'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:44

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:45

Türkiye, tarihi bir seçim sürecine doğru gün sayıyor. Emekçilerin yaşam koşullarında yıkım giderek büyüyor, manipülasyon artıyor, mafya düzeni ve şiddet kültürü dört yandan bir halkı sarıyor. AKP'nin 20 yıllık iktidarında topluma kalan en büyük miras ise çürüme oldu. Son zamanlarda sokakta insanların, şiddet içeren söylem ve eylemlerde bulunması dikkat çekiyor.

Bu duruma ilişkin en çarpıcı örnekler ise Neo TV isimli bir YouTube kanalına yansıdı. Kadıköy'de gerçekleştirilen sokak röportajında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik soruya bir kişi, "Sen hiç hayatında canlı bomba gördün mü? Ben vatan, millet için bu bayrak için canlı bomba gibiyim. Ben tehlikeliyim tabii... Reisi Cumhur'a şey yapsın ben gider Pensilvanya'da kendimi patlatırım. Ayrımcılık yapanlar bizden değil" yanıtını verdi.

"Ben Milli Görüşçüyüm, eski Erbakancıyım" diyen kişi, "Reisin yanındayız. Mesele memleket meselesi" ifadelerini kullandı.

Aynı kanalın, Esenler'de gerçekleştirdiği röportajda, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusuna bir kişi skandal ifadelerle, "Erdoğan sonuna kadar Erdoğan... Mesela söyleyeyim abi; Kılıçdaroğlu şuanda nerede? Bunlar yanında. Adam diyor ki; ezanları bir saat geri alacağız. Kim diyor? CHP diyor. CHP başa gelirse aha burada tecavüz ederler. İmamoğlu burada ne oldu?" cevabını verdi.