AKP'ye katılan İsmail Ok, Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" diyerek AKP'ye katılan Milletvekili İsmail Ok, iktidarı eleştirdiği bazı paylaşımlarını sildi.
İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bir süre Balıkesir Bağımsız Milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye katılmıştı. Ok'un AKP'ye geçmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımlar yeniden gündem oldu.
Ok, Kasım 2021'de yaptığı paylaşımında enerji fiyatlarının artmasına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun sonucunda enerji ve akaryakıt fiyatları anında artıyor. Bu geceden itibaren yine zam. Bedelini Türk milleti ödüyor. Bu zamların mutlaka siyaseten bir bedeli olacaktır" dediği görülüyor.
AKP'ye katılan Ok, başka bir paylaşımında da AKP'ye oy vermiş seçmenlere, "Kardeşlerim, bu kadar pislik yapan, yalancı bir adamın arkasından gitmeyin. Gelin büyükşehirde bizlerin yanında olun" diye sesleniyordu.
Ok, bu ve benzeri paylaşımlarının sosyal medyada gündem olması sonrası iktidara yönelik eleştirilerinin yer aldığı bazı tweetlerini sildi.
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