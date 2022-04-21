AKP'ye geçen İsmail Ok’la kanun teklifi veren İsmail Koncuk'tan açıklama

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:06

İYİ Parti'den istifa eden, bir süre Balıkesir Bağımsız Milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren İsmail Ok, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AKP'ye katıldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; İsmail Ok AKP’ye geçmeden bir hafta önce, ilk olarak İYİ Parti’den ardından Zafer Partisi’nden istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ilk önce CHP’den ardından da Memleket Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte ortak imzayla kanun teklifi hazırladı.

“Bağımsız milletvekili” olarak üç isim, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin adım atılmasını talep ederek, bin 100 TL olan bayram ikramiyelerinin asgari ücrete endekslenmesini, tüm emeklilere yılda iki kez net asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini önerdi.

Bu kanun teklifinden günler sonra Ok, AKP sıralarına geçti.

KONCUK’TAN YENİ PARTİ İDDİASINA YANIT

Bağımsız milletvekili iken Ok’la birlikte hareket ederek kanun teklifi hazırlayan diğer milletvekillerinin AKP’ye katılıp katılmayacağı, nasıl hareket edecekleri de merak konusu oldu.

AKP’ye geçen Ok’la birlikte ortak kanun teklifi hazırlamalarına ilişkin Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Üç milletvekilinin bir doğruda birleştiğini” söyledi. Öte yandan Koncuk, “yeni parti kuracaklar” iddiasına karşılık, “Bir parti kurmadık. Böyle bir çalışmamız da şu an itibariyle söz konusu değil. Yarını ancak Allah bilir. Şu anda böyle bir çalışmamız söz konusu değil” ifadelerini kaydetti.

KONCUK DA AKP’YE KATILACAK MI?: "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bir hafta önce ortak imzayla kanun teklifi hazırlamalarının ardından Ok’un AKP sıralarına katılmasını değerlendiren İsmail Koncuk, Ok’un AKP’ye geçeceğini ilanından birkaç saat önce öğrendiğini söyledi.

Siyasi parti tercihinden dolayı dostluklarının Ok ile bitmeyeceğini ifade eden Koncuk, “İsmail Bey vatansever, Atatürkçü biridir. Nerede olursa olsun benim için değerlidir. Bizim dostluğumuzu siyaset belirlemiyor. İsmail ile sendikacılık dönemimizden beri dostuz” diye konuştu.

“Sizin için de AKP’ye katılmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi” sorumuza Koncuk, “Benim açımdan AKP’ye katılmak gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi.