İsmail Ok AKP'ye katılmıştı: İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:53

2020 yılında İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AKP'ye geçti. Gelişmeyi Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladı. Erdoğan, açıklamasında, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra kürsüyü İsmail Ok'a bıraktı. Ok, açıklamasında, "Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştu. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, işte bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" dedi.

ZAMLARA İLİŞKİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

AKP'ye katılan Milletvekili İsmail Ok'un geçen günlerde TBMM'de iktidarı eleştirdiği konuşması ortaya çıktı. Ok, açıklamasında, "Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, ateş pahası olan çarşı pazar ve artan enflasyon altında emeklilerimiz nefes alamayacak hale gelmişlerdir" ifadelerini kullanıyor.

Meral Akşener, yerel seçimler öncesi 21 Kasım 2018'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerde partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurmuştu. İsmail Ok bu duyurunun ardından Meral Akşener'in elini öpmüştü. İsmail Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.