Akran zorbalığı: Ortaokul öğrencilerinin önünü kesip darp ettiler

Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.