Akrep zehrinin fiyatı ne kadar, akrep zehri sağımı nasıl yapılır? Akrep zehri nerelerde kullanılıyor?
Akrep zehrinin sağımının yapıldığı Şanlıurfa’daki akrep çiftliği, Türkiye'nin gündemine oturdu. Dünyanın en tehlikeli ve pahalı işi olarak tanıtılan akrep zehri sağımında birçok ayrıntı merak ediliyor. Peki, akrep zehrinin fiyatı ne kadar, akrep zehri sağımı nasıl yapılır? Akrep zehri nerelerde kullanılıyor?
Şanlıurfa’da kurulan akrep çiftliğinde akrep zehrinin sağımı yapılıyor. 15 bin akrebin zehrinin sağımının yapıldığı tesiste, ilaç ve savunma sanayiinde kullanılan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolara satılıyor.
Şanlıurfa'daki akrep çiftliği ile merak konusu olan 'akrep zehri' nedir, araştırdık. İşte, merak edilenlerin cevabı...
AKREP ZEHRİ NEDİR?
Akrep zehri, akreplerin telsonlarında bulunan, birçok protein, peptid ve biyolojik yönden etkin bileşiklerden oluşan nörotoksik etkili bir salgı olup, genellikle avını yakalamada ve sindirimde kullanırlar. Dünyadaki 1750 akrep türü içinde ancak 50'sinin zehirli, 20-25'inin öldürücü olduğu biliniyor. Türkiye'de ise 19 akrep türünden 8'i zehirlidir. Bu 8 tür arasında 2'sinin çok zehirli ve "ölümcül" olduğuna dikkati çekmek gerekir.
Akrep zehirleri yaklaşık 1960'lardan bu yana özellikle biyoyararlanım etkileri de çalışılan moleküller. Akrep zehirleri bir kokteyl gibi, bir karışım. Bunların içinde zehirli bileşenler varken zehirli olmayan bileşenler de var.
AKREP ZEHRİNİN FİYATI NE KADAR?
Bir gram akrep zehrinin maddi değeri 10 bin dolarken, dünya piyasasında akrep zehrinde elde edilen sıvının litre fiyatı ise 10 milyon dolardır. Bu zehirleri en çok takip eden ülke ise Fransa. Zehrin fiyatı da akrebin türüne göre değişiklik gösteriyor.
AKREP ZEHRİ SAĞIMI NASIL YAPILIR?
Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler akrep sağımı hakkında şu ifadeleri kullanıyor:
''Şanlıurfa’da kurduğumuz akrep tesisinde sağımla elde ettiğimiz zehirleri başta Türkiye olmak üzere dünya piyasasına satıyoruz. Bu iş oldukça tehlikeli ve zor iştir. Akrebin beslenmesi ve sağılması önemli ve hassas bir konudur. Akrep, doğal ortamda nasıl besleniyorsa burada da öyle beslemek gerekiyor. Sağmak çok önemli, elektriksel uyarılarla yapılıyor, fazla sağarsan akrebi öldürürsün, az yaparsan zehrini alamazsın.
Zehri muhafaza etmek de çok önemli. Bizim işimiz bu, bunu yapan pek kimse yok. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Burada ürettiğimiz panzehri Afrika’da yılan sokmasına karşı kullanabiliyorsun. Bu dünyadaki diğer akreplerde olmayan bir özellik.''
AKREP ZEHRİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Özellikle ilaç sektöründe kullanılan akrep zehrinden, silah savunma sistemi, kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezide de yararlanılıyor.
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